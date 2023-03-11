الوافي: نأمل أن يعتق النواب والدولة الشعب لوجه الله

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي، إنه على المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الضغط على النواب والدولة والحكومتين والرئاسي لإجراء الانتخابات.

وأضاف الوافي، في تصريحات صحفية، أن مبادرة باتيلي كانت بمثابة قشة بالنسبة للشعب، لكن بالنسبة للتعديل الدستوري الـ13، هناك لجنة أيضًا ويمكن تفعيلها سريعًا، وهي بنفس غرض مبادرة باتيلي.

وتابع: “نريد أن ينتهي هذا الأمر لانتخابات عاجلة بأي طريقة، سواء بطريقة باتيلي ، أو توافق النواب والدولة، ونأمل أن يعتق مجلسا النواب والدولة الشعب لوجه الله، وباتيلي يسير بخطوات منقوصة لكنها سريعة، وجلسة مجلس الدولة دليل على ذلك”.

وختم الوافي حديثه بالقول: “عندما تريد الأمم المتحدة أمرًا تُنجزه سريعًا، وشاهدنا كيف عملت ستيفاني لجنة الـ75 بسرعة، وشكلت حكومة في وقت قياسي”.