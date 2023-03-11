تفاصيل القبض على متهم خطير قام بالرماية على مركز شرطة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن مركز شرطة المدينة من القبض على شخص من ذوي السوابق قام بالرماية على المركز بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف ومطلوب لدى مراكز الشرطة على ذمة 15محضر تتضمن الرماية على المواطنين والايذاء الجسيم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى مراكز الشرطة وعُقب ورود معلومات عن مكان تواجد أحد المطلوبين قام بالرماية على مركز شرطة المدينة في الفترة الماضية وسجلت بحقه عدد 15 محضراً تضمنت السرقة من فندق والرماية على المواطنين بواسطة سلاح ناري والتهديد والإيذاء الجسيم ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البركة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة المدينة العميد محمود احبيش بضبط الشخص سالف الذكر وبالفعل انطلقت قوة أمنية من تحريات وأعضاء المركز إلى منطقة وسط البلاد وتم إعداد كمين محكم له وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى س.م.س من مواليد 1992 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .