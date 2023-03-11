الدبيبة: تصريح باثيلي بشأن جدية الجهات التشريعية في إجراء الانتخابات يتسق مع موقفنا منذ البداية

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اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن ما جاء في حديث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، اليوم السبت، بشأن جدية الجهات التشريعية في ليبيا إجراء الانتخابات يتسق مع موقف الحكومة منذ البداية.

وقال الدبيبة، إن “تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه”.

وأضاف الدبيبة، “اليوم نجدد دعمنا لجهود السيد باثيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات”.

وتابع، “نناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة”.

وقال باثيلي، اليوم السبت، إن الأجسام السياسية المنتهية ولايتها والحكومات المتعاقبة هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتعرض الوضع للخطر، ما سيؤدي إلى تقويض سلامة أراضي البلاد ووحدة شعبها.