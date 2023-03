سميو: التطعيمات الروتينية متوفرة بالكامل ولكن طلبية عام 2023 ما زالت قيد الإجراء

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو إن التطعيمات الروتينية متوفرة بالكامل ولكن طلبية عام 2023 ما زالت قيد الإجراء، مبدياً أمله من الجهات المختصة الإسراع في توفيرها تفاديا للنقص الذي حصل العام الماضي.

سميو أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه هذا العام عمل المركز على توفير اللقاح الخاص بالجديري المائي “بوشوكة” لأول مرة كطعم روتيني يمنح في سن 15 شهرًا مبدئياً شرط أن يكون الطفل مولودًا بعد 1 ديسمبر 2021.

وأوضح أن مرض “بوشوكة” معدي بشكل كبير ويصاحبه حرارة وحكة، وموجود على مدار العام، ويظهر في شكل حزام ناري.

وتابع “نتجهز لإطلاق حملة تستهدف الأطفال من سنة وحتى 6 سنوات في كل مدن ليبيا ضد مرض الحصبة المنتشر في بعض المدن، وذلك بعد الانتهاء من حملة مماثلة أجريت مؤخرا في حي الطيوري في سبها نتيجة لانتشار المرض بها”.

وبيّن أن مرض الحصبة يصيب الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم الروتيني في المراحل العمرية الأولى، ما يترتب عليه نقص المناعة المجتمعية بين كل 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي تجرى الحملات الخاصة بهم.

