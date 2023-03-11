أوحيدة: هناك فقط جانب واحد غامض لم يتطرق له باتيلي وهو السلطة التنفيذية الموحدة

علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الله باتيلي، معتبراً أن ما قاله المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي واضح ولم يخرج عما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة.

أوحيدة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية إن هناك فقط جانب واحد غامض لم يتطرق له باتيلي وهو السلطة التنفيذية الموحدة التي يجب أن تكون موجودة للإشراف على الانتخابات.

ورأى أن مهمة اللجنة رفيعة المستوى التي طرحها باتيلي مهمتها ليست واضحة بعد، منوهاً إلى أن التعديل الدستوري 13 صدر بعد إحاطته أمام مجلس الأمن وهذا غير صحيح بل صدر قبلها.

وبيّن أنه حسب حديث باتيلي أنه سينتظر ما سيصدر عن لجنة 6+6 وبعدها سيعمل عليه.