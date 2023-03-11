سيمو: نحذر من تكرار أزمة نقص التطعيمات الروتينية

صرح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو بأن التطعيمات الروتينية متوفرة بالكامل ولكن طلبية عام 2023 ما زالت قيد الإجراء.

وقال سيمو في تصريح صحفي: “نأمل من الجهات المختصة الإسراع في توفير الطلبية تفاديا للنقص الذي حصل العام الماضي”، متابعا: هذا العام عملنا على توفير اللقاح الخاص بالجديري المائي “بوشوكة” لأول مرة كطعم روتيني يمنح في سن 15 شهرا مبدئيا، شرط أن يكون الطفل مولودًا بعد 1 ديسمبر 2021.

وأوضح أن مرض “بوشوكة” معدٍ بشكل كبير ويصاحبه حرارة وحكة، وموجود على مدار العام، ويظهر في شكل حزام ناري.

وأضاف سيمو: “نتجهز لإطلاق حملة تستهدف الأطفال من سنة وحتى 6 سنوات في كل مدن ليبيا ضد مرض الحصبة المنتشر في بعض المدن، وذلك بعد الانتهاء من حملة مماثلة أجريت مؤخرا في حي الطيوري في سبها نتيجة لانتشار المرض بها”.

وبيّن أن مرض الحصبة يصيب الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم الروتيني في المراحل العمرية الأولى، ما يترتب عليه نقص المناعة المجتمعية بين كل 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي تجرى الحملات الخاصة بهم.