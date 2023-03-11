وزير المواصلات: تواصل العمل بمشروع صالة ركاب مطار بنينا

أكد وزير المواصلات محمد الشهوبي، تواصل العمل بمشروع إنشاء صالة ركاب مطار بنينا، المُتعاقد عليها مع شركة داوو الكورية.

وبينت منصة “حكومتنا” أن وزير المواصلات أشاد بالجهود المبذولة من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في عودة الشركات وتعديل الأسعار والحصول على الموافقات من ديوان المحاسبة مشيرا إلى الأعمال المنجزة حتى شهر فبراير والمواد الموردة للمشروع.

وأكدت منصة حكومتنا الانتهاء من تهيئة وتركيب الهيكل المعدن وتثبيت الأعمدة الحديدية والبدء في تشطيب أثار التركيب في الهيكل المعدني وإعادة طلاء المناطق المتأثرة والبدء في تركيب مجاري تصريف المياه بالهيكل.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الخرسانات الجانبية للحوائط وكذلك تركيب البلك العازل والعادي في المرحلة الأولى من الحوائط مع البدء في أعمال الخرسانات للمرحلة الثانية وكذلك البدء في أعمال تركيب البلك في المرحلة الثانية من الحوائط وتأسيس عبارات الكهرباء في الحوائط.