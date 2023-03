الدبيبة: باتيلي عبر عن خيبة أمل المجتمع الدولي في جدية الجهات التشريعية لإجراء الانتخابات

ليبيا – جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة السبت، دعمه لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

الدبيبة أشاد في تغريدة له تعليقاً على ما جاء في المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي باستجابة الأمم المتحدة لطلب رفع مستوى التنيسق والدعم مع الحكومة في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات.

وقال إن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في ⁧‫الانتخابات‬⁩، عبر وصف ⁧‫المبعوث‬⁩ الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، يتسق مع موقف الحكومة منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات ⁧‫التشريعية‬⁩ في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه.

