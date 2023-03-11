المشري: لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت، إن “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف”.

وأضاف المشري – في تغريدة له عبر تويتر – بعد المؤتمر الصحفي للمبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، أن هذه الانتخابات يُشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.

وكان باتيلي قد أكد في المؤتمر الصحفي أن مدة مجلسي النواب والدولة قد أنتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لإنتخابهم. (وال)

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