مكافحة الامراض: التطعيمات الروتينية متوفرة ونتجهز لحملة تستهدف الاطفال

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أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبدالباسط سميو” توفر التطعيمات الروتينية بالكامل مشيرا الى ان طلبية عام 2023 ما زالت قيد الإجراء ويتم التواصل مع الجهات المختصة لتوفيرها بسرعة تفاديا للنقص الذي حصل العام الماضي.

وأضاف “سميو” في تصريحات صحفية ان المركز تمكن من توفير اللقاح الخاص بالجديري المائي “بوشوكة” المعدي لأول مرة كمطعوم روتيني يمنح في سن 15 شهرا مبدئيا، شرط أن يكون الطفل مولودًا بعد 1 ديسمبر 2021

لافتا الى تجهيز المركز لحملة تستهدف الأطفال من سنة وحتى 6 سنوات في كل مدن ليبيا ضد مرض الحصبة المنتشر في بعض المدن، وذلك بعد الانتهاء من حملة مماثلة أجريت مؤخرا في حي الطيوري في سبها نتيجة لانتشار المرض بها.