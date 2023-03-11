المبعوث الأممي يوجه دعوة لقادة مجلسي النواب والدولة بشأن الترشح للإنتخابات

قال المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم السبت أن قادة مجلسي النواب والدولة سيترشحون في الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية .

ووجه باثيلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، دعوة لقادة مجلسي النواب والدولة لمناقشة كافة القضايا بينهم كمُرشحين، مشيرًا الى أن مدونة حسن السلوك يوقع عليها جميعهم لتكون هناك انتخابات حرة.

وأضاف باثيلي، أن مجلسا النواب والدولة مسؤولان عن التزامهما أمام الشعب الليبي لصياغة القوانين الانتخابية، داعيًا الى أن لا يأخذ منهم الأمر سنة أخرى أو أكثر.

وتابع المبعوث الأممي الى ليبيا قائلًا : “من المهم أن يخرج “النواب والدولة” باتفاق على القوانين الانتخابية، بحلول منتصف يونيو، وإحالتها للمفوضية التي ستضع خارطة طريق واضحة”.

وأشار باثيلي، الى أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية بحلول يونيو المقبل، فيمكن إجراء الانتخابات نهاية العام.

وتسائل باثيلي، قائلًا :”لست أعرف إذا كانوا سيخفقون أو ينجحون، لكن ليس هناك سبب للإخفاق، وليست هناك أي أطراف خارجية تملي عليهم ما يعرفون”.

وقال باثيلي، أن الشعب الليبي يريد قادة مسؤولين، يُخبرونهم ماذا قدموا في فترتهم وهم يُقيّمون أفعالهم.

وأشار الى أن الليبيون يريدون الذهاب للانتخابات بدون أي توتر أو ابتزاز أو تهديد لحياتهم.