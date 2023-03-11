لدينا إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم السبت، إن هناك إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام.

وكتب المشري، عبر تغريدة على تويتر: “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.

جاء ذلك، بعدما عرض المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات هذا العام، والتي سبق وأن عرضها يوم 27 فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال، المبعوث الأممي، اليوم السبت، إن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا هي سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوضان الأمن والسلام ويهددان وحدة البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وقال، إن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف باتيلي، إن الانتخابات ستعطي الشرعية لمؤسسات البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى مجلسي الدولة والنواب، فإن من الممكن إجراء الانتخابات هذا العام.