العرفي يطالب بدمج خبراء قانونيين ودستوريين بلجنة تكوين مخرجات القوانين الانتخابية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بإمكانية دمج مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في التعديل الدستوري الثالث عشر، تصب نحو أهمية إشراك مراقبين دوليين من البعثة الأممية في آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة “حكومة تكنوقراط” من قبل مجلسي النواب والدولة، مهامها الإشراف على الانتخابات.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، رأى أنه من الضروري إشراك خبراء قانونيين ودستوريين إلى جانب اللجنة التي ستتشكل من 6 أعضاء من مجلس النواب و 6 أخرين من مجلس الدولة لتكون مخرجات القوانين الانتخابية مقبولة لدى الجميع.