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أوحيدة: مبادرة باتيلي بها جزء غامض يتمثل في توحيد حكومة الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن ما قاله المبعوث الأممي “باتيلي” في مؤتمره الصحفي واضح ولم يخرج عما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة.

أضاف في تصريحات صحفية أن هناك فقط جانب واحد غامض لم يتطرق له “باتيلي” وهو السلطة التنفيذية الموحدة التي يجب أن تكون موجودة للإشراف على الانتخابات.

ولفت إلى أن مهمة اللجنة رفيعة المستوى التي طرحها ” باتيلي” مهمتها ليست واضحة بعد، و”باتيلي” قال أن التعديل الدستوري 13 صدر بعد إحاطته أمام مجلس الأمن وهذا غير صحيح بل صدر قبلها، وحسب حديث “باتيلي” أنه سينتظر ماسيصدر عن لجنة 6+6 وبعدها سيعمل عليه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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