تعبير المجتمع الدولي عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات يتسق مع موقفنا منذ البداية

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، يتسق مع موقفنا منذ البداية.

وقال الدبيبة، في تصريح، إن “تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه”. وأضاف الدبيبة.

وأضاف الدبيبة، “اليوم نجدد دعمنا لجهود السيد باتيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات”، مناشدًا الليبيين التحلي بالإرادة القوية، لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة”.

واعتبر المبعوث الأممي، اليوم السبت، أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا بأنها سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوضان الأمن والسلام ويهددان وحدة البلاد.

وقال باتيلي، في مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، للحديث عن مبادرته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وقال، إن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.