الكبير: لا يمكن تعديل سعر الصرف ولا يناقش بين مجموعات عامة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، إن سعر صرف الدينار لا يناقش في مجموعات عامة ولا يمكن تعديله حاليًا لاعتمادنا على النفط كمصدر وحيد، ولكن إذا خفضنا الدولار فلن تكفينا الأموال 6 أشهر.

وأضاف الكبير في تصريحات له أنه “لا يمكن تعديل سعر صرف الدينار حاليًا إلا بعد تعدد مصادر الدخل في ليبيا”.

وأوضح أنه “لم يتم اقفال المقاصة بين الشرق والغرب ومن روج لها يسعى للفتنة بين الشرق والغرب”.

وتابع أن “هناك تخوف كبير بسبب الدين العام القائم في الشرق لأن الدين العام مقابل الأرصدة في المصارف التجارية في المنطقة الشرقية، والآن يوجد توافق مع المصرف المركزي البيضاء وأصبحت هناك تسوية لتغطية الأرصدة ما بين الشرق والغرب”.

وانتقد الصديق الكبير تصريحات مدير عام مصرف شمال افريقيا علي الزايدي قائلا: ”قبل أن تتحدث عن إعادة تنظيم القطاع الخاص أيضا المصارف التجارية تحتاج الى إعادة تنظيم فلا بد من تحسين أسلوب التعامل مع الزبائن وكذلك سرعة المعاملات والتنظيم وهذه حقيقة يجب ان تفهموها وتعترفوا بها” .

وكان مدير مصرف شمال افريقيا علي الزايدي قال: “نحن المصارف التجارية كبرنا هلبا ناس ولكن لابد من إعادة تنظيم القطاع الخاص حتى نتمكن من تمويلهم لأن المصارف التجارية عندها فلوس !! الأمر الذي جعل الصديق الكبير يرد عليه”.

جاء ذلك خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبي الأول ببلدية زليتن، بحضور رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك.