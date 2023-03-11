وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران والإتفاق على إعادة فتح السفارات بالبلدين بعد نجاح جولات متواصلة من الحوار بدعم الصين ووساطة من عمان والعراق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا التقدم المحرز في علاقات السعودية وإيران يعكس التزام كافة الأطراف بتفضيل الحوار والطرق السلمية بديلا عن اللجوء للعنف والمواجهة.

وأشادت وزارة الخارجية بالاتفاق الذي يخدم مصالح البلدين والمنطقة ويؤسس لإطلاق حوار عربي إيراني يخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط والخليج العربي ويفتح صفحة جديدة للمضي قدما نحو تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين يسودها الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شونها الداخلية احتراما لمبدأ سيادة الدول وتعزيزا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.