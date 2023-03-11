المبعوث الأمريكي يحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع لملاحظات باثيلي

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حث، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشار نورلاند، اليوم السبت، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، بشأن الانتخابات.

وقال نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية: “أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي.”

وتحدث، باثيلي، اليوم السبت، عن خطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، لإجراء الانتخابات في ليبيا. وقال إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وتنص على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال باثيلي، إن المبادرة المطروحة تهدف إلى جمع الأطراف الليبية وتجاوز حالة الركود، وإن الانتخابات ضرورية لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي.