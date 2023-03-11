ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بالمسرح الوطني بزليتن، بأعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن.

وحضر أعمال الملتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الوكلاء ولفيف من رجال الأعمال والصناع من مختلف المدن الليبية.

وخلال كلمته أكد الدبيبة بحسب المكتب الاعلامي التابع الحكومة، ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه.

كما أكد الكبير في كلمته، جاهزية المركزي للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع وتسهيل الإجراءات لإنجاح عملهم مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها بلادنا، لضمان الاستقرار والرعوية لعدد من البرامج الداعمة للقطاع الخاص.

وشدد الدبيبة خلال مداخلاته، المتعددة على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكداً عدم السماح بهذا الأمر.

وناقش الملتقى أيضاً عدداً من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع للقيام بدروه في ليبيا، باعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام.

Shares

The post الدبيبة: يجب دعم القطاع الخاص للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية