باتيلي يؤكد أنه بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي – في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر البعثة بطرابلس – أنه بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وأشار باتيلي في المؤتمر إلى أن الخلاف ما زال قائمًا حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.

وقال وجهت طلبًا لجميع الأراف في ليبيا لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة وللأراف الدولية بالحديث بصوت واحد والاستجابة لنداء الليبيين في تطلعهم للانتخابات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال