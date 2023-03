المنفي يرحب بدور باتيلي ويؤكد مواصلة العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي لإنهاء المرحلة الحالية

جدد رئيس المجلسي الرئاسي محمد المنفي دعمه للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مثمنا جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية، وفق قوله.

وقال المنفي إن المجلس عازم على التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات “برلين” وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة، على حد قوله.

كما أكد المنفي استمراره في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية الحياد، بحسب تعبيره.

المصدر: المجلس الرئاسي

