المشري: لدينا إرادة قوية لإجراء الانتخابات الليبية بمشاركة كل مكونات الشعب

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري إن الإرادة السياسية موجودة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة.

وعلق المشري، عبر تويتر، على المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مضيفاً: “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.

وكشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وتُركز تلك الرؤية على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وأشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، مضيفاً: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي – ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم”.

Trending رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تنفيذ شركات بلاده التزاماتها في ليبيا

ووفق باتيلي، فإن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية، لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستوية.

وقال المبعوث الأممي، إن لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وشدد باتيلي على أنه لا يجب ترك الانتخابات في يد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي.