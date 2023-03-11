نورلاند يدعو الأطراف السياسية في ليبيا للاستماع لملاحظات باتيلي بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشار نورلاند، اليوم السبت، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، التي عرضها بشأن الانتخابات.

وعبر، تغريدة للسفارة الأمريكية، قال نورلاند: “أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي”.

وعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات هذا العام، والتي سبق وأن عرضها يوم 27 فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال، المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، إن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا هي سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوضان الأمن والسلام ويهددان وحدة البلاد.

وأضاف، إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وقال باتيلي، إن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأضاف، أن الانتخابات ستعطي الشرعية لمؤسسات البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى مجلسي الدولة والنواب، فإن من الممكن إجراء الانتخابات هذا العام.