شاهد .. توتر واحتقان في منطقة تاجوراء.. مصادر توضح السبب!

أكدت مصادر محلية وشهود عيان، أن منطقة تاجوراء تشهد توتراً واحتقاناً وتجمعات للمسلحين وأصوات لتسخين السلاح اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن تجمع لعدد من السيارات المسلحة في الباعيش بمنطقة عين زارة وكذا تجمع لسيارات مسلحة في الاربع شوارع الكهرباء بمنطقة تاجوراء.

وبينت المصادر أن سبب هذه التجمعات المسلحة هو مقتل قيادي تابع لقوات بشير البقرة من قبل اشخاص تابعين لكتيبة أسود تاجوراء، مضيفةً أن القيادي يدعى محمود الزياني، وأن معسكر النعام في تاجوراء يشهد تحركات عسكرية ملحوظة.

فيما أشارت مصادر أخرى أن عدد القتـلى 3 أشخاص .

وبحسب المصادر سُمعت اصوات تسخين سلاح في منطقة تاجوراء، كما سُمع تسريح بالـ23 في منطقة الحشان في ورشفانة.