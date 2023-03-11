يونيسف: دعمنا مشاركة ليبيا في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن دعمها مشاركة ليبيا في الدورة 54 للجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 28 فبراير و4 مارس.

وقال مكتب اليونسيف” بليبيا إن الدورة 54 تضمنت مناقشات حول الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والبيئية والمالية والاقتصادية من بين موضوعات أخرى مثل بناء القدرات، الإحصاءات في مجال العلوم، والتكنولوجيا والابتكار والبيانات الضخمة.

وتابع المكتب في منشور عبر “فيسبوك”: “دعمت اليونيسف مشاركة مكتب الإحصاء والتعداد في الفعالية الجانبية، وانضم المكتب إلى حلقة النقاش مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة بنغلاديش، حيث تحدث عن التقدم الذي أحرزته ليبيا في تنفيذ مسحٍ عنقودي متعدّد المؤشرات”.