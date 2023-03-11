عجز عن توفير العلاج لوالده.. مستشفى الجلاء ببنغازي يتسلّم جثمان شاب انتحر شنقًا في مأتم والده

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تسلّم، مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، اليوم السبت، جثة شاب مات منتحرًا بعدما عجز عن توفير الأموال لعلاج والده، الذي توفي قبل يومين جراء تعرضه لنزيف حاد في الدماغ.

وأنهى الشاب، هيثم رجب مفتاح الورشفانى (19 عاما) حياته شنقًا؛ حيث عثر عليه داخل خيمة مأتم والده في منطقة بوعطني.

وجرى تسليم جثمانه إلى مستشفى الجلاء، برسالة حفظ من مركز شرطة بوعطني، لعرضة على الطب الشرعي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليمه لأسرته لدفنه.

ووفق المعلومات؛ فإن انتحار الشاب جاء بعدما عجز عن توفير العلاج لوالده الذي كان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، بالعاصمة طرابلس أو ينقل للخارج، على الرغم من مناشدة الأسرة لوزارة الصحة بالحكومتين.