المنفي يجدد دعمه لجهود باثيلي وتطبيق جميع القرارات بما يضمن سيادة ليبيا

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الدعم الكامل والمستمر للمبعوث الاممي عبد الله باثيلي في مهمته التي وصفها بالصعبة مثمنا جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

وأكد المنفي بحسب تصريح له على موقع “فيس بوك” عزم المجلس الرئاسي لتطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار الى أن الاستمرار في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار و كل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.