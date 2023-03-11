المشري: لدينا إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري

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أكد، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم السبت، وجود إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، حسب قوله.

وعبر تغريدة على تويتر، قال المشري: “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.

لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام. — خالد المشري (@KhaledMeshri) March 11, 2023

وجاء هذا التأكيد، بعدما تحدث المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، اليوم في مؤتمر صحفي بمقر البعثة الأممية في طرابلس، حول مبادرته التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير الماضي، بشأن الانتخابات الليبية.

وقال باثيلي، إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وتنص مبادرته على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال باثيلي، إن المبادرة المطروحة تهدف إلى جمع الأطراف الليبية وتجاوز حالة الركود، وإن الانتخابات ضرورية لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي.

وحذّر من أن “الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل هذا البلد للخطر”.

وقال، “إن إطالة أمد هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتفاقم حالة انعدام الأمن، وكل ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها”.