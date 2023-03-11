الإيقاع بعصابة سطو مسلح في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أوقعت عناصر قسم النجدة بالتعاون مع القوات المسلحة بتشكيل عصابي من 3 أشخاص متخصص في عمليات السطو المسلح بمنطقتي شبنة والكويفية في بنغازي، وفق تصريح للواء جمال العمامي لأخبار ليبيا 24.

وقال رئيس قسم النجدة اللواء جمال العمامي، اليوم السبت، إن عملية القبض جاء بعد بحث وتحري وجمع معلومات عن العصابة المتخصصة بسرقة المحال التجارية بقوة السلاح بمنطقتي شبنة والكويفية، حيث تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص.

وأضاف العمامي، أن بالتعاون مع القوات المسلحة تم القاء القبض عليهم وهم ليبيين، وتمت مصادرة السيارة التي ينفذون بها عمليات السطو المسلح.

وقال العمامي، “جرى تسليمهم للجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهم واعترافهم بالتهم المنسوبة لهم”.

وأكد العمامي، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملة واسعة لضبط كافة المطلوبين الصادر في حقهم محاضر ضبط وإحضار من قبل الجهات المختصة.