القيادة العامة تكلف جهاز طارق للخدمات بحل مشكلة شبكة الصرف الصحي بسبها

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج بصيانة جميع خطوط الصرف الصحي المتهالكة داخل مدينة سبها وتنظيف جميع غرف التفتيش بالتعاون مع المكلف بمكتب المرافق بالبلدية للمساهمة في حل مشاكل الصرف الصحي المتهالكة.

وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين في مدينة سبها بسبب ما تشكله مياه الصرف الصحي والمياه السوداء من خطر صحي وبيئي يهدد حياة السكان.

ويأتي هذا التكليف في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لحل مشاكل مدن ومناطق الجنوب في ظل انعدام الخدمات ونقص الإمكانيات وصرف الأموال.