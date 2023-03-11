باتيلي يُعلن أنه بصدد العمل على إجراء حوارات لتهيئة الأجواء للانتخابات

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة عبد الله باتيلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت بمقر البعثة بطرابلس، أنه بصدد العمل على إجراء حوارات لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، وأنه سيطلب من جميع الأطراف في ليبيا الحديث مباشرة في حين ستتولى لجنة ” 5+5 ” الجانب الأمني في الحوارات.

وقال باتيلي: إن البعثة الأممية ستقوم بتسيير المشاورات للوصول إلى إجراء انتخابات شاملة خلال هذا العام تلبية لتطلعات الشعب الليبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال