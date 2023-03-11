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العرفي: باتيلي أدرك أنه لن يستطيع تجاوز مجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أدرك أنه لن يستطيع تجاوز مجلسي النواب والدولة، وعاد للجنة 6+6 التي سيُشكلانها معاً.

العرفي وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، قال إنه لو طُبقت ذات شروط الترشح لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على الانتخابات الرئاسية فسيقبل بها البرلمان، وتُحل جميع الإشكاليات القائمة على الساحة.

هذا وأضاف العرفي، أنه مع الظروف الجارية فإن الكرة الآن عند مجلسي النواب والدولة في سرعة تشكيل لجنة 6+6 والبدء في مشروع قوانين الانتخابات الرئاسية.

الوسوم

إصدار القوانين الانتخابية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي النائب عبد المنعم العرفي لجنة 6+6 ليبيا

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الوطن الليبية

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