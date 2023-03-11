مُقاتل وأخ لـ3 شهداء لوكالتنا: جراح عميقة خلفها داعش في درنة.. والجيش الوطني أنقذنا

أخبار ليبيا 24 – خـاص

ما إن أحْكم تنظيم داعش قبضته على مُدن الشرق الليبي في عام 2014؛ حتى سارع جنوده المتطرفون بالزحف والاستفحال للسيطرة على كل شبره من المُدن، وبالأخص مدينة درنة، التي عاثت فيها عناصر الإرهابُ فسادًا لسنوات طويلة، مرتكبةً جرائم مروعة، تضمنت الذبح والتهجير، والقتل، والاختطاف.

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا يرويها لنا أحد المقاتلين الذين حاربوا في صفوف الجيش الوطني ضد التنظيمات الإرهابية.

يبتدئ المُحارب قصته بالتعريف عن نفسه بالقول: أنيس عبد الله عبد العزيز من سكان مدينة درنة، مُقاتل في عملية الكرامة وأخ لثلاث شُهداء.

في بداية ظهور الجماعات الإرهابية بصورتها الأولى -الأقل تعقيدًا- تعرضنا لمضايقاتٍ من قبلهم؛ نظرًا لأن أخي كان يعملُ في القوات الخاصة.

يواصل.. لم تكن العناصر الإرهابية بشكلها المُعلن، بل كانوا عبارةً عن أشخاص ملتحين يرتدون ثوب الدين؛ ويؤكد.. ولكن هذه الخدعة لم تنطلي علينا كمواطنين عاديين، كنت نشعر بالرِيبة تجاههم!

يُكمل المقاتل أنيس الحديث لوكالة «أخبار ليبيا24» بدايةً أستشهد أخي الصغير الذي يعمل في القوات الخاصة في شهر يوليو عام 2014 بمدينة بنغازي.

يُكمل.. ومن هذه النقطة أعلنا حربنا مع عناصر قوات داعش وانكشف الكره المُعلن تجاههم

ويروي المقاتل أنيس تفاصيل استشهاد أخوه الثالث قائلاً: في شهر سبتمبر من ذات العام، عند الساعة العاشرة صباحًا، حطت سيارة نوع «شفر» اغتالوا أخي منصف عبد الله، وهو متزوج ويعمل في القطاع الصحيّ ولديه خمس أطفال؛ وأردف قائلاً.. بالمُناسبة راتبه موقوف منذ زمن بعيد!

يعود لتفاصيل حادثة الاغتيال..وكان على متن تلك السيارة المعتّمة مجموعة من أشهر المجرمين التابعين للتنظيم الإرهابي ومن ضمنهم بشار الدرسي وبشير خليفة بشير المنفي، والأخير قبضت عليه وحدات الجيش وهو الآن ماكثٌ في السجن وقد اعترف بكل أفعاله وجرائمه الشنيعة والوحشية.

يواصل المُقاتل أنيس حديثهُ لوكالتنا بالقول: لقد قتلوا أخي الذي لم تربطه أدنى صلة بالحرب؛ بأبشع طريقة، فقط لأنهم أرادوا النيل من أخي الذي يعمل في القوات الخاصة.

وأخذ يؤكد.. إنّ درنة لم تحتضن ولو لمرة الإرهاب، بل حاربتهُ بكافة أطيافه، ورفضهُ أهلها وفضًا قاطعًت ومنذ البداية، ولكن التنظيم ازداد وحشيةً وسيطر بقوة السلاح على الأهالي وعلى المدينة بشكل كامل وحوّلها لساحاتٍ للذبح!

وبالحديث عن استشهاد أخيه الثالث، يقول المُقاتل أنيس: في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، في يومٍ كسائر الأيام، كان أخي يصطفُ في طابور المصرف؛ بحثًا عن السيولة النقدية -في تلك الفترة كان هنالك نقصٌ حاد في السيولة وانقطعت لأشهر طويلة- حيثُ يصل الطابور إلى قرابة ألفي شخص!

اصطفت سيارةٌ معتمة يقودها أناسٌ وجوههم غَبِرة.. قتلوا أخي عيسى عبدالله الكريمي أمام حشد كبير من المواطنين وتركوه غارقًا في دمائه.. هذا المشهد المأساوي لم ولن ينساهُ أهالي مدينة درنة.. وأردف بحسّرة: قتل أخي وهو يصطفُ متعبًا منهكًا في طابور المصرف.

وبعد هذه الاغتيالات الكثيرة اللي طالت عائلتنا، وطالت أهالي مدينة درنة، قامت العناصر الإرهابية بإرسال أحد الأشخاص إلى عائلتنا ليفاوضنا -بكل عنهجيةٍ- خيرونا بين أن نعترف بهم ونعلن ولائنا لهم، وبين أن نترك أرضنا ومنزلنا وديارنا ونغادر!

كان هذا الجزء الأول من قصة المُحارب أنيس، أخ الشهداء الثلاثة، والذي قصّ فيه لوكالتنا كيف أقدم داعش على قتل أخوته الثلاثة، وفي الجزء الثاني والأخير سنتعرف على تفاصيل تهجيّر عائلك أنيس من مدينتهم.