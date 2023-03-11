ضبط صواريخ وبطارية راجمة بمنزل مهجور في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم السبت عن ضبط عدد من الصواريخ تم اخفائهن في أحد المنازل المهجورة في الشركة الهندية بالمدينة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، بعد ان وجود اعضاء التحري بمركز شرطة سبها المدينة مند عشرة ايام اكتر من مائه قديفه هاون في احد المنازل الشركة الهندية سبها عليه كلف رئيس المركز وحدة التحري ووحدة التحقيق بالمركز بزيادة جمع المعلومات وتتبع الأثر والتشديد على التفتيش تلك المنازل المهجورة بالشركة الهنديه وذلك بناء علي تأشيرة النيابة العامة وبتاريخ السبت 1132023 وجد أعضاء وحدة التحري ووحدة التحقيق بالمركز في أحد منازل الشركة الهندية وجودوا 62 صاروخ و 440 صمامات صواريخ في صناديق وعدد واحد دوشكه براون وواحد بطارية راجمة صواريخ تم اخفائهن في احد المنازل المهجوره في الشركة الهندية سبها .

وعليه تم نقل جميع هذه الصواريخ الى مركز شرطة سبها المدينة والتحفظ عليهن بمخزن السلاح بالمركز الى حين صدور تعليمات بشأن هده الصواريخ من مدير امن سبها.