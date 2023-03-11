نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية وإنجاز كافة القوانين

أخبار ليبيا 24

قالت، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورلاند، اليوم السبت، إن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة الى إنجاز كافة القوانين.

وجددت السفيرة، دعمها ودعم بلادها الكمال لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بشأن الانتخابات.

وقالت، عبر تغريدة على تويتر: “أحث القادة الليبيين على التعامل مع المبعوث الخاص بطريقة بناءة”، مؤكدة أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي بالكامل.

وعرض، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات هذا العام، والتي سبق وأن عرضها يوم 27 فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال، في مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، إن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا هي سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوضان الأمن والسلام ويهددان وحدة البلاد.

وأضاف، أنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل.

وقال باتيلي، إن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف، أن الانتخابات ستعطي الشرعية لمؤسسات البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى مجلسي الدولة والنواب، فإن من الممكن إجراء الانتخابات هذا العام.

واعتبر باتيلي، أن مبادرته تتماشى مع الرؤية لليبيا، لأن “تكون ليبيا جديدة مستقلة مسالمة مزدهرة وأرضًا للأخوّة وفاعلاً ناهضًا على الساحة الإقليمية والدولية”.