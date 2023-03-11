نورلاند: على الأطراف السياسية الاستماع إلى ملاحظات “باتيلي” وكسر الجمود السياسي

حث السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والنظر في كيفية أن يكونوا جزءا من حل يكسر الجمود السياسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، اليوم السبت، على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي إن “مبادرتي المقترحة تهدف جمع الأطراف الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات”.

وأضاف أن “الفريق رفيع المستوى صمن مبادرتي لا يتجاوز الأجسام السياسية الحالية ولا ينفذ حلا من الخارج”، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي شريك رئيسي في مبادرته.

وتابع: “لا يوجد ما يدعو للتأخير الآن وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم وإجراء الانتخابات بنهاية العام، والانتخابات لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية بل هناك قضايا أخرى بالغة الأهمية منها الوضع الأمني، والقوانين الانتخابية لا تحتاج عاماً آخر”.

وأبدى استغرابه من اتفاق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري عشية إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتابع: “الانتخابات لا يجب أن تترك فقط في أيدي مجلسي النواب والدولة لأن الشعب يريد بيئة تمكنه من اختيار من يمثله بطريقة يستحقها، ومدة انتخاب مجلسي النواب والدولة انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم”..