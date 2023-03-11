شاهد.. تفاصيل صادمة عقب مداهمة وضبط شاب مصاب بفيروس نقص المناعة في طرابلس

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، عن مداهمة وضبط شـاب مصاب بفيروس نقص المناعة (الإيــ.ـدز) يقيم بمدينة طرابلس السياحية .

وبالتفاصيل أنه من خلال البحث والتحري على مطلوبين في قضايا مواقعة ود عـ.ـارة حيث تحصل أعضاء التحري والقبض بالإدارة على معلومات مفادها انه يوجد شخص ليبي الجنسية م 1979 يقيم بمدينة طرابلس السياحية حيث أنه يقوم بفعل اللــ.ـواط علما بأنه مصاب بمرض الإيــ.ـدز ويتعاطى المخدرات ومستغل بذلك منزل مهجور بمنطقة السياحية .

وتم إعداد كمين له بالتعاون مع كتيبة 94 مشاة وجهاز الأمن العام وتم القبض عليه متلبسا وعند الإستدلال معه إعترف بأنه مــ.ـارس مع أشخاص أخرين وتم القبض عليهم وأعترفو بما نسب إليهم علما بأن أحد الأشخاص الذين مــ.ـارس معه توفي مصابا بالمرض .

ونوهت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة، الأخوه المواطنين بمتابعة أبنائهم .

وأشارت الادارة الى أن هناك أربعة أشخاص أصيبو بنفس المرض نتيجة مواقعة المدعو لهم :

( م ب أ أ ) 1985 م

( ع س أ أ ) 1987م

( ل س ع س ) 1995م

( ف م ع خ ) 1998م

( ع ح ع ج ) 1990م

( ع س أ أ ) 1993م

وتم القبض عليهم فى نفس القضية.





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