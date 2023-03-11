العرفي: على باتيلي البدء من توافق مجلسي النواب والدولة

علق عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” على المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” قائلا: نأمل في كلامه خيرا وعليه أن يبدأ من حيث انتهى التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأضاف العرفي في تصريح صحفي: “يتبقى تشكيل لجنة 6+6 وليس هناك ما يمنع بأن يتواجد فيها فقهاء وقانونيون سواء في الفكر الدستوري والقانوني، وبذلك سنصل إلى قانون انتخابات يرضي جميع الأطراف”.

وتابع النائب: “يمكن للبعثة أن تتدخل في تكوين حكومة تنفيذية مصغرة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا نغفل عما نبه إليه المبعوث الأممي وهو ضرورة استقرار الوضع الأمني للذهاب إلى الانتخابات”، وتوقع الوصول إلى سن قوانين انتخابات في شهر يونيو المقبل.