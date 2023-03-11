المسوري: على المجلسين الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة 6+6

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” صفوان المسوري “: بعد ترحيب “باتيلي” بالاتفاق على التعديل الدستوري 13 ، على مجلسي النواب والدولة الإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات، وعقد اجتماعها الأول دون تأخير.

وأضاف “المسوري” في تصريحات صحفية، مصداقية المجلسين مرتبطة بإنجاز القوانين في إطار زمني معقول وقريب.

وتابع: يجب أن يتم توحيد الجهود بعد ذلك نحو سلطة تنفيذية موثوقة لإتمام إجراء الانتخابات.

مؤكدا، من المهم تقييم مدى مطابقة الإطار النظري الذي يقدمه “باتيلي” مع إمكانية تنفيذه فعلياً على الأرض .

مستطردا: علينا ألا نغفل أن مجلس الأمن لم يستطع التوافق حتى على صيغة بيان او تصريح صحفي يدعم الخطة المقترحة من “باتيلي”، الأمر الذي يعكس تباين المواقف حولها من الخمسة الكبار.