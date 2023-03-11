العثور على 62 صاروخًا داخل منازل مهجورة بالشركة الهندية في سبها

أخبار ليبيا 24

عثر أعضاء وحدة التحري ووحدة التحقيق بمركز شرطة سبها المدينة، اليوم السبت، في أحد المنازل المهجورة بالشركة الهندية، على 62 صاروخا و440 صمامات صواريخ في صناديق.

كما عثروا على عدد واحد “دوشكة براون” وبطارية راجمة صواريخ. جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

ونشرت الوزارة، مجموعة صور تظهر الصواريخ، التي تمّ العثور عليها، وهي من طراز RKT، Mk4، عيار 57 مم، مخروطي الشكل، أخضر اللون، المدى 1100 متر، من شركة والوب للصناعات المحدودة، هامبشاير-إنجلترا.

وأفادت الوزارة، أن العثور على الصواريخ، جاء بناء على تأشيرة النيابة العامة، لجمع المعلومات وتتبع الأثر والتشديد على تفتيش تلك المنازل المهجورة، بعد أن عثر أعضاء التحري بمركز شرطة سبها المدينة، منذ عشرة أيام على أكثر من 100 قذيفة هاون في نفس الموقع.

وقالت إنه تمّ نقل جميع الصواريخ إلى مركز شرطة سبها المدينة والتحفظ عليها بمخزن السلاح إلى حين صدور تعليمات بشأنها من قبل مدير أمن سبها.