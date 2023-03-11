الشيباني: أي قرار يصدر عن البعثة لن يكون مُلزمًا لليبيا دون اعتماده من مجلس الأمن

قال عضو مجلس النواب “جاب الله الشيباني”: النواب يرحب بأي مبادرة قد تفضي لحل الأزمة الليبية شرط ألا تُقصيه.

وأضاف “الشيباني” في تصريحات صحفية، أن مبادرة باثيلي الجديدة غامضة دون توضيح الآلية التي سيتم من خلالها جمع الأطراف الليبية التي لا يمكن جمعها.

كما أنتقد عدم فهم البعثة الأممية للتركيبة الليبية. مشيرا إلى أن، الأزمة في ليبيا تتلخص في انعدام الثقة بين الأطراف الليبية التي تسعى لأن تكون ممثلة في أي جسم قادم..

مؤكدا، أن النواب قرر ترك القرار للشعب الليبي من خلال إقرار شروط ترشحٍ مُخالفة بهدف عدم إقصاء أي من الأطراف. كما أقترح تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات القادمة..

مضيفا، أن أي قرار يصدر عن البعثة الأممية لن يكون مُلزمًا للدولة الليبية دون اعتماده من مجلس الأمن.