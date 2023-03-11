العثور على صواريخ وصمامات صواريخ مخبأة في منازل مهجورة بالشركة الهندية في سبها

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أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، تمكن أعضاء وحدة التحري ووحدة التحقيق في مركز شرطة سبها المدينة، اليوم السبت، على 62 صاروخا و440 صماما للصواريخ في صناديق، كانت مخبأة في أحد المنازل المهجورة بالشركة الهندية.

كما أعلنت العثور على عدد واحد “دوشكة براون” وبطارية راجمة صواريخ.

وأوضحت الوزارة، أن العثور على الصواريخ، جاء بعد أن عثر أعضاء التحري بالمركز منذ عشرة أيام على أكثر من 100 قذيفة هاون في نفس المكان، وذلك بناء على تأشيرة النيابة العامة، لجمع المعلومات وتتبع الأثر والتشديد على تفتيش تلك المنازل المهجورة

وقالت الوزارة، إنه تمّ نقل جميع الصواريخ إلى مركز شرطة سبها المدينة والتحفظ عليها بمخزن السلاح إلى حين صدور تعليمات بشأنها من قبل مدير أمن سبها.