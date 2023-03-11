ليبيا.. حبس 3 موظفين بمصرف الجمهورية بالظهرة لاختلاس 375 ألف دينار

كشف مكتب النائب العام عن حبس ثلاثة من موظفي مصرف الجمهورية بالظهرة، بتهمة التورط في اختلاس 375 ألف دينار من أموال الفرع.

وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت أن المتهم في الواقعة موظفة بقسم الائتمان، إذ أنشئت 15 حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان.

وسحبت المتهمة المبلغ نقداً، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف. وتوصلت التحقيقات إلى مسؤولية كل من رئيس قسم الائتمان، ومسؤول المراجعة في المصرف عن الضرر الذي لحق بالمال العام.

وحسب النيابة العامة، تعمد رئيس قسم الائتمان التخلي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لصالح المتهمة، فيما تخلي مسؤول المراجعة عن إعداد تقرير بخصوص الواقعة رغم ظهور مخالفة الضوابط أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً؛ وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.