الفيتوري: كلام محافظ المصرف المركزي غير منطقي وغير اقتصادي

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قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري إنه سمع خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي وضح فيه لليبيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بأن عليهم تنويع الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على تصدير النفط والغاز فقط إذا أرادوا رفع قيمة الدينار.

وأشار الفيتوري إلى أن الكبير نسى أن تنويع الاقتصاد مهمة الحكومة والمصرف المركزي، لافتًا إلى أن كلامه غير منطقي وغير اقتصادي.

وأضاف الفيتوري أن دول الخليج حافظت على قيمة عملاتها وهي تعتمد على إنتاج نفس السلعة التي تنتجها ليبيا، مؤكدًا الفساد وبذخ صرف العملة ووجود غير المتخصصين سبب تدهور الدينار.