بوبريق: حديث “باتيلي” عن التوافق بين الأطراف.. يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” أحمد بوبريق “، أن ترحيب “باتيلي” بالتعديل الدستوري 13 مؤشر جيد، ولكنه بحاجة إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول به.

وأضاف “بوبريق” في تصريحات صحفية أن، باتيلي يمثل الدول المتصارعة علي النفوذ في ليبيا، وإذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئا.

وتابع: حديث “باتيلي” عن التوافق بين الأطراف الليبية يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا عن طريق الوكلاء المحليين.

وأشار إلى أن، بعض الدول شعرت بأنها غير ممثلة في التوافقات الحالية، وبالتالي تطالب بلجنة حوار تضمن مشاركتها عن طريق وكلائها المحليين.

وتوقع “بوبريق”، حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن هناك تخوفات من بعض العراقيل.