ليبيا الان

بوبريق: حديث “باتيلي” عن التوافق بين الأطراف.. يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” أحمد بوبريق “، أن ترحيب “باتيلي” بالتعديل  الدستوري 13 مؤشر جيد، ولكنه بحاجة إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول به.

وأضاف “بوبريق” في تصريحات صحفية أن، باتيلي يمثل الدول المتصارعة علي النفوذ في ليبيا، وإذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئا.

وتابع: حديث “باتيلي” عن التوافق بين الأطراف الليبية يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا عن طريق الوكلاء المحليين.

وأشار إلى أن، بعض الدول شعرت بأنها غير ممثلة في التوافقات الحالية، وبالتالي تطالب بلجنة حوار تضمن مشاركتها عن طريق وكلائها المحليين.

وتوقع “بوبريق”، حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن هناك تخوفات من بعض العراقيل.

الوسوم

بوبريق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك