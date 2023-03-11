دبيبة: مشكلة الانتخابات الليبية هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين نزيهة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من مدى جدية الجهات التشريعية في الانتخابات يتسق مع موقفنا.

وأضاف دبيبة، عبر موقع التدوينات تويتر، أن مشكلة الانتخابات في ليبيا هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين نزيهة قابلة للتنفيذ.

وجدد رئيس حكومة الوحدة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشيداً باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا برفع التنسيق والتحضير إلى لانتخابات.

وتابع: “نناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات”.

وكشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وتُركز تلك الرؤية على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وأشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، مضيفاً: “كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي – ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم”.

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ووفق باتيلي، فإن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية، لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستوية.