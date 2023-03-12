قزيط: التدخلات الخارجية سبب رئيسي لعدم التوافق وعلى البعثة ايقافها

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط ان ما قدمه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وأشار قزيط في تصريحات صحفية الى ان حالة الاستقطاب بين أطراف الصراع التي تغذيها أطراف خارجية تدّعي أنها تبحث عن الحلّ، هي سبب رئيسي لعدم التوافق في الحالة الليبية مبينا ان إنشاء لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب سيكون بمثابة إعادة تجربة اللجنة التي أنشأتها اللجنة في تونس وجنيف خلال الحوارات السابقة.

وأيد قزيط فكرة إعادة النظر في ملفات المترشحين التي تم تقديمها قبل عام ونصف العام وإعادة فتح السجل الانتخابي، إذ أن المرحلة تقتضي وجود قانون انتخابات جديد.