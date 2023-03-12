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عميد بلدية غدامس: لا يوجد سيولة بالمصارف ونعاني من نقص البنزين 

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إنه لا يوجد سيولة في مصارف البلدية وسقف السحب لا يتجاوز الـ 1000 دينار ولا يكفي وسط ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة: “نعاني نقص في البنزين وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل اللتر الواحد إلى دينارين وخاطبنا شركة البريقة ووزارة النفط بطرابلس ولم نتلق ردا”.

وأوضح أن وضع مستشفى غدامس مؤسف ولا يوجد أدوية كافية ولا أطباء والمرضى يذهبون إلى مستشفيات طرابلس التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن البلدية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 40‎%‎ بسبب ارتفاع أسعار النقل التي وصلت إلى 200 دينار.

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الوطن الليبية

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