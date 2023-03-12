التقاز: من الضروري أن تتم الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وبرقابة دولية كاملة

أكد رئيس التجمع الليبي للأحزاب السياسية “عبدالله التقاز”، على ما جاء في مبادرة “باتيلي” بالذهاب إلى إنهاء المراحل الانتقالية؛ لإنهاء دور المعرقلين للانتخابات، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى من شخصيات وطنية ترسم الطريق إلى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار “التقاز” في تصريحات صحفية إلى أن، استقرار ليبيا لن يتحقق إلا بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ينتخب فيها الليبيـون رئيس الدولة والبرلمان، وينتج عنها حكومة وطنية تعتمد على الكفاءة والخبرة، لا على المحاصصة أو الجهوية أو القبلية..

وأضاف: يجب أن يكون هناك تمثيل ودور فعّال للاحزاب السياسية في اللجنة رفيعة المستوى؛ لضمان أن تضع مخرجاتها حدا للصراع في ليبيا، وتضمن ولادة دولة ديمقراطية.

وقال: أن الأحزاب السياسية في ليبيا هي الأجسام الوحيدة التي تتمتع بالشرعية القانونية والشعبية، حيث إنها تضم كافة أطياف الشعب الليبي الجغرافية.

ولفت إلى أن، الحزب الذي يحصد أكبر عدد من المقاعد هو من يتولى تشكيل الحكومة أو رئاسة الدولة ويتحمل المسئولية أمام الشعب فـي تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتابع قائلا: يجب أن تقوم اللجنة رفيعة المستوى باختيار حكومة تكنوقراط مصغرة تعمل على توحيد كافة الأجهزة التنفيذية في البلاد في مدة لا تتجاوز الــ 5 أشهر.

مؤكدا، لابد من وضع قاعدة دستورية تضمن انتخابات رئيس الدولة والبرلمان بشكل مباشر ومتزامن بقوانين تضمن مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات حسب المفاهيم الديمقراطية.

مشيرا إلى أنه، من الضروري أن تتم الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وبرقابة دولية كاملة؛ لضمان الصدق والشفافية.