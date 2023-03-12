الجديد: “الكبير” إما أنه غير مدرك لما يقول أو أنه يبيع الوهم للبسطاء ويضللهم

الوطن|رصد

سخر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تصريح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بشأن ما قاله عن أن تنويع مصادر الدخل في ليبيا يمكن من خلاله تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار إلى ثلاثين قرشاً، معتبراً أن الكبير ربما غير مدرك لتلك المعلومة الاقتصادية التي قالها، أو أنه يبيع الوهم للناس البسطاء ويضللهم.

الجديد نوه وعبر مدونة له رصدها موقع الوطن، بأن الصديق الكبير ترأس أهم مؤسسة مالية في ليبيا على مدار 12 سنة، وأنه كان عليه أن يسعى لتنويع مصادر الدخل حتى تتمكن الدولة من تخفيض سعر الصرف، مشيراً إلى أن أحداً لم يمنع المحافظ من فعل ذلك، ومتسائلاً في الوقت ذاته ما إذا كان قد اتخذ إجراءات لتحقيق الأمر فعلياً.

وقال الجديد إن طلب تخفيض الدولار إلى دينار واحد هو طلب غير عقلاني، ولم يطلبه أحد من الكبير لكنها مبالغة من الكبير، بينما ينتظر الليبيون منه تخفيض سعر الصرف في حدود الممكن، ووفقاً لما أوصت به اللجنة الفنية للمصرف المركزي.

هذا واعترض الجديد على تصريح الكبير بأن اعتماد ليبيا على النفط لا يسمح بتخفيض سعر الصرف مع ضرب المثل باليمن وسوريا، بينما يرى الخبير الاقتصادي أنه كان من الأولى مقارنة ليبيا بالسعودية والإمارات والكويت، حيث إن الدولة الليبية تعتمد على النفط منذ 60 سنة، وليس حديثاً.